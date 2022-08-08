قدّم الاتحاد الأوروبي نصا نهائيا في ختام المفاوضات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، حسبما أعلن مسؤول أوروبي اليوم الإثنين.

وسرعان ما جاء الردّ من طهران، حيث قال إعلام رسمي إن إيران "ستقدم آراء إضافية" على المقترح، وفق شبكة يورو نيوز.

وصرح مسؤول أوروبي، فضل عدم الكشف عن هويته: "عملنا على مدى أربعة أيام وبات النص اليوم مطروحا أمام كبار الممثلين.. انتهت المفاوضات وهذا هو النص النهائي.. ولن يعاد التفاوض عليه".

وبعد تعليق المفاوضات لعدة أشهر، اجتمع ممثلون عن إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في فيينا الخميس الماضي في سعي لإنقاذ الاتفاق الذي تم توقيعه في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما (2015) وانسحب منه الولايات المتحدة خلال ولاية دونالد ترامب في 2018.

والجمعة الماضي، حضت الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني طهران على "عدم التقدم بطلبات غير واقعية" في المفاوضات.

وصدر بيان فرنسي ألماني بريطاني مشترك، بعد ساعات من تأكيد مصدر إيراني ضرورة إغلاق ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على آثار ليورانيوم مخصّب في مواقع لم تصرّح طهران أنها شهدت أنشطة نووية.

وشكلت هذه النقطة منذ أشهر نقطة تجاذب بين إيران من جهة، والوكالة التابعة للأمم المتحدة ودول غربية من جهة أخرى.