موكب وزير الداخلية اللبناني يتعرض لحادث سير أسفر عن أضرار مادية

تعرض موكب وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، لحادث سير على أوتوستراد بيروت - الطريق الرئيسي الساحلي الواصل بين بيروت ومدن الشمال، مما أسفر عن أضرار مادية بسيارات من الموكب.

وأكد مولوي تعرض موكبه لحادث صباح اليوم، موضحا أنه وجميع مرافقيه بخير وأن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وأفاد شهود عيان بأن الحادث وقع بعدما انحرفت شاحنة باتجاه السيارات ضمن الموكب صباح اليوم.

يذكر أن القاضي بسام مولوي، تولى مهام منصبه كوزير للداخلية والبلديات في حكومة نجيب ميقاتي في العاشر من شهر سبتمبر الماضي، وعمل خلال وجوده في المنصب على تنظيم الانتخابات النيابية التي أجريت في الخارج والداخل خلال شهر مايو الماضي رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الصعبة التي تعاني منها البلاد.

وتحولت حكومة نجيب ميقاتي إلى مهمة تصريف الأعمال في الثاني والعشرين من شهر مايو مع بدء ولاية مجلس النواب الجديد.

وبعد تكليف ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، ورد اسم القاضي بسام مولوي في تشكيلته ليحافظ على موقعه كوزير للداخلية، إلا أن التشكيلة الحكومية لم تخرج إلى النور حتى الآن بسبب خلافات بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي التيار الوطني الحر من جهة وبين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من جهة أخرى.