القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة: استراتيجيتنا تحسين جودة الخريج وتحقيق تنافسية

أكد الدكتور محمود محمد المليجي القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، اليوم /الأحد/، حرص الجامعة على رعاية أبنائها الوافدين من كل الجنسيات الدارسين في مختلف الكليات والتخصصات، لافتا إلى أن الجامعة حصلت على الاعتماد المؤسسي كأول جامعة مصرية تُعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتسعى من خلال استراتيجيتها إلى تحسين جودة الخريج وتحقيق تنافسية من خلال إعداد طلاب متميزين في كل المجالات العلمية، لتلبية احتياجات سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال بحث القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة مع الدكتور عبد الله الحراحشة الملحق الثقافي بسفارة المملكة الأردنية بالقاهرة سبل التعاون بين الجانبين، والاطمئنان على أحوال الطلاب الأردنيين الدارسين بجامعة المنصورة، وبحث سبل زيادة الدارسين بالجامعة في مراحل الماجستير والدكتوراه، وذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد العدل المشرف على إدارة الوافدين بالجامعة، وسحر العراقي مدير إدارة الوافدين.

ومن جانبه، أشاد الملحق الثقافي لسفارة الأردن بجهود إدارة جامعة المنصورة في رعاية الطلاب الأردنيين وتذليل العقبات، مؤكّدا الحرص على استمرارية التعاون بما يخدم مصلحة الطلاب الأردنيين على العلاقات المميزة التي تربط الجامعة بالملحقية الثقافية الأردنية.

كما أشاد الملحق الثقافي لسفارة الأردن بالمستوى المتميّز لجامعة المنصورة، مؤكدًا أنها منارة علمية في الشرق الأوسط بأكمله.

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد عطية أن الجامعة تعمل دائما على رعاية الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، وتسعى الجامعة لأن تكون وجهة للطلاب الأردنيين، نظرا لما تتميز به من تنوع التخصصات وتقديم برامج تعليمية بنظام الساعات المعتمدة وفقاً للمعايير الدولية، وكذا تميز الجامعة وترتيبها في التصنيفات الدولية.

ومن جهته، أكد الدكتور أشرف طارق أن جامعة المنصورة تمتلك مستوى أكاديميا وبحثيا وتصنيفا عالميا مشرّفا، الأمر الذي ينعكس على مستوى الطلاب والباحثين والخبرات والمهارات المختلفة التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي والإقليمي، وأن هناك إقبالا من الدارسين الأردنيين للالتحاق بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية (البورد العربي) نظرا لاعتماد كلية الطب بالجامعة كأحد مراكز التدريب المعتمدة للبورد العربي.

وعقب الزيارة، قام الملحق الثقافي لسفارة الأردن بزيارة تفقدية لكلية الطب والتعرف على مميزات برنامج المنصورة مانشستر الطبي، واستقبله خلال الزيارة الدكتور أشرف شومة عميد الكلية، وقام بزيارة لكلية الحقوق استقبله خلالها الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية.

كما قام الملحق الثقافي لسفارة الأردن بزيارة لكلية التربية استقبله خلالها الدكتور محمد العجمي عميد الكلية لحضور مناقشة رسالة دكتوراه لأحد الطلاب الأردنيين الدارسين بالكلية.