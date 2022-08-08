محافظ الغربية يزور أوائل الثانوية العامة في منازلهم ويقدم لهم التهنئة

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تقديم التهنئة لأوائل الثانوية العامة الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال زيارة إلى منازلهم، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وخلال زياراته أعرب رحمي عن سعادته البالغة بأبنائه الطلاب، فهم مصدر فخر لأولياء أمورهم وللمحافظة كلها، مؤكداً أن العمل والاجتهاد والقرب من الله لابد من أن يكلل بالنجاح والتميز، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية، كما قدم التهنئة لآبائهم شركاء النجاح والتفوق.

ومن جانبهم أكد الطلاب الأربعة أن تنظيم الوقت، الصلاة وحفظ القرآن ومتابعة المنصة التعليمية للوزارة، من العوامل التي ساهمت في حصولهم على مراكز متقدمة، كما أفصح كل منهم عن الكلية التي يرغب في الالتحاق بها والأقسام التي يتمنى دخولها.

يذكر أن محافظة الغربية قد حصلت على أربع مراكز متقدمة في شعبة العلمي بقسميها الرياضة والعلوم، حيث حصل الطالب أحمد سامي محمود السيد الهيتي من مدرسة قطور الثانوية المشتركة على المركز الثالث شعبة علمي رياضة بمجموع 405 درجة، كما حصل الطالب محمد عاطف عبد الموجود الشيمي من مدرسة السادات الثانوية بنين بالمحلة الكبرى على المركز الثالث مكرر عن الشعبة ذاتها بمجموع 405 درجة، في حين حصد عمر السيد محمود عبد القادر داود الطالب بمدرسة قطور الثانوية المشتركة على المركز الثاني مكرر علمي علوم بمجموع 401، كما حصدت الطالبة أميرة خالد صلاح عمر من مدرسة تلبنت قيصر الثانوية المشتركة على المركز الثالث بمجموع 400 درجة لذات الشعبة.

رافق المحافظ خلال الزيارة، اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة، اللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة قطور، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.