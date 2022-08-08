إزالة 337 مخالفة إشغال طريق خلال حملات موسعة بكفر الدوار

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شنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو، بحملات موسعة على مدار اليوم لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين، أسفرت عن إزالة عدد ٣٣٧ إشغال طريق "ثابت ومتحرك".

وقال قطاطو، قامت الوحدة بحملة ليلية للمرور على المقاهي بشوارع "المحكمة، الحدائق، والتمليك" تم خلالها إزالة عدد ١٥٠ حالة إشغال، وتسهيل الحركة المرورية للسيارات.

وأضاف قطاطو تم خلال الحملة إزالة جميع الفروشات الموجودة علي الكوبري الواطي والكوبري العائم، وإيداعها بمخازن قسم الاشغالات.

وكذلك إزالة عدد ١٨٧ حالة إشغال ثابت ومتحرك وعدد ٢١ فرش متنوع، بعدد من مناطق المدينة خلال حملة لإزالة الإشغالات.

تم التحفظ على الإشغالات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.