تمكن قطاع الأمن العام الاشتراك مع أمن الاقصر من كشف غموض العثور على جثة طفل بالأقصر وضبط مرتكبة الواقعة.



وتبلغ لمركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بالعثور على جثة طفل 6 سنوات داخل برميل بمسكن خاله كائن بدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص وبسؤال والد الطفل قرر بعثوره على جثة نجله بالمكان المشار إليه، وبتكثيف جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة خال الطفل، وذلك لوجود خلافات مالية بينها وبين والدة الطفل.



وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، حيث قامت باستدراج الطفل داخل مسكنها وقامت بإلقائه داخل برميل "لحفظ الجبن" مما أدى إلى وفاته، وذلك لخلافات مالية بينها وبين والدة الطفل المتوفـى فقررت الانتقام منها بقتل نجلها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.