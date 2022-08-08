السفارة الروسية بواشنطن: استهداف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه يهدد الأمن الأوروبي

أكدت السفارة الروسية في واشنطن أن استهداف التشكيلات المسلحة الأوكرانية لمحطة زابوروجيا النووية يهدد الأمن النووي لأوروبا بالكامل وليس أوكرانيا فقط.

وقالت السفارة ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الاثنين/" إننا لفتنا الانتباه إلى حملة التضليل الإعلامي في وسائل الإعلام الغربية الرامية لتحميل موسكو المسؤولية بشأن الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، إن هذا ليس الاستفزاز الأول من قبل كييف في المنشآت التي قد ينجم عنها خطر إشعاعي، مؤكدة أن قصف محطة زابوروجيا من قبل القوات المسلحة الأوكرانية متعمد ويهدف لتشويه سمعة روسيا، فيما تستهتر السلطات الأوكرانية حيال هذا الأمر".