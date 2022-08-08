وزير السياحة والآثار يواصل اجتماعاته لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير

واصل وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، اليوم الأحد، اجتماعاته المستمرة التي يعقدها لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير والموقف التنفيذي لما تبقى من أعمال به.

وعقد الوزير اجتماعاً، بمقر الوزارة بالزمالك، مع عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، وإيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، والمستشار حازم اللمعي المستشار القانوني للوزير، والمستشار أدهم الجنزوري المستشار القانوني للمتحف المصري الكبير، وأحمد رحيمة معاون الوزير للموارد البشرية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه مؤخراً من أعمال بالمتحف والمنطقة المحيطة به، وآخر تطورات الأعمال الإنشائية والهندسية ومستجدات الأعمال بمنطقة تشغيل خدمات الزائرين ونقل القطع الأثرية إلى المتحف، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لآخر الأعمال بمتحف مراكب خوفو والتعديلات الخاصة بسيناريو العرض بالقاعات الرئيسية والملك توت عنخ آمون.

وأكد الوزير -خلال الاجتماع- ضرورة الإسراع في تنفيذ ما تبقى من أعمال بالمتحف والانتهاء منها في التوقيتات المحددة لها.