كعادة الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل أرقاما قياسية منذ الجولة الأولى التي انتهت وشهدت أحداث مثيرة للغاية، حيث تم تسجيل 28 هدفا في 10 مباريات فقط وهذا ما يجعله من بين الأفضل في العالم.

وشهدت أيضا الجولة الأولى تسجيل محمد صلاح، لاعب ليفربول، هدفه الأول في الموسم الحالي وحطم رقما قياسيا فريدا محفور بأسمه، أمام فولهام في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

حيث سجل صلاح هدفًا وصنع آخر أمام فولهام وأصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل في المباراة الافتتاحية لـ6 مواسم على التوالي، كما أنه بات أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في المباريات الافتتاحية للبريميرليج برصيد 8 أهداف.

وبخصوص إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي الجديد، فسجل هدفين في مباراته الأولى بالبريميرليج أمام وذلك رغم أنه لعب مباراة ضعيفة أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية.

كما خطف النجم الأورجوياني داروين نونيز، الأضواء بعدما سجل هدفا لليفربول بعد 13 دقيقة فقط من مشاركته كبديل لروبيرتو فيرمينو، وتمكن أيضاً من صناعة هدف التعادل لـ محمد صلاح.

وفي نفس الجولة يواصل فريق مانشستر يونايتد بداياته السيئة للبريميرليج بعدما تلقى هزيمة أمام برايتون بنتيجة 2-1 في ملعبه أولد ترافورد، ولم ينصف أبناء تين هاج، مدربهم في الظهور الرسمي الأول له مع الشياطين الحمر.