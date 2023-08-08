العاهل الأردني يبحث مع الرئيس الفلسطيني آخر التطورات في الأراضي المحتلة

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضرورة تواصل التنسيق مع الأشقاء العرب لدعم الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، مطالبا بضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير المشروعة.

وشدد الملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء، على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والاستمرار في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بموجب الوصاية الهاشمية عليها، محذرا من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي، وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

من جهته، ثمن عباس مواقف الأردن ودعمه المستمر للشعب الفلسطيني، ودفاعه عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.