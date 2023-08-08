 وزير الخارجية يصل تونس للمشاركة فى اجتماع آلية التشاور السياسى بين البلدين - بوابة الشروق
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وزير الخارجية يصل تونس للمشاركة فى اجتماع آلية التشاور السياسى بين البلدين

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 2:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 2:17 ص

وصل صباح اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكرى، إلى تونس وكان فى استقباله وزير الخارجية التونسى نبيل عمار، وقد وصل شكرى تونس مباشرة من ندجامينا، للمشاركة فى اجتماع آلية التشاور السياسى على مستوى وزيرى خارجية مصر وتونس.

وكان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية قد صرح أنه من المقرر أن يجرى الوزير شكرى مباحثات تستهدف مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وتونس وسبل تعزيزها، بالإضافة الى التشاور مع نظيره التونسى"نبيل عمار" حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فى إطار اجتماعات الدورة الخامسة عشر للجنة التشاور السياسى بين البلدين.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية سوف يتشرف خلال الزيارة بلقاء الرئيس التونسى "قيس سعيد"، حيث سينقل لسيادته رسالة شفهية من شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسى تتعلق بسبل دعم وتعزيز علاقاتالتعاون بين البلدين الشقيقين.

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