شولتس: بناء مصنع تي إس إم سي خطوة مهمة على طريق القدرة المستقبلية لألمانيا

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن مصنع أشباه الموصلات الذي تزمع شركة "تي إس إم سي" التايوانية بناءه في مدينة درسدن شرقي ألمانيا خطوة مهمة على طريق "القدرة المستقبلية لألمانيا".



وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي في مدينة فيلداو بولاية براندنبورج اليوم الثلاثاء: " الراجح أن ألمانيا تتطور حاليا لتصبح المقر الكبير لإنتاج أشباه الموصلات في أوروبا"، وأضاف أن إقامة المصنع في درسدن "مهمة لمرونة هياكل الإنتاج في كل أنحاء العالم".



ورأى شولتس، أن استثمار شركة "تي إس إم سي" هو جزء من استثمارات أخرى معروفة مثل استثمار شركة إنفنيون في درسدن أو استثمار شركة إنتل في ماجدبورج، مشيرا إلى أن هذا يعتبر علامة على الثقة في أن "ألمانيا مقر اقتصادي جيد".



وبدأ شولتس اليوم "جولة صيفية" بوصفه نائبا منتخبا في البرلمان الألماني زار خلالها مركز التدريب المهني التابع للإدارة العامة للممرات المائية والملاحة البحرية في مدينة كلاينماخنوف، ومركز اختبار لتطوير توربينات الغاز في مدينة فيلداو.



وكانت الشركة التايوانية أعلنت في وقت سابق من اليوم، اعتزامها بناء مصنع لأشباه الموصلات في مدينة درسدن شرقي ألمانيا، مشيرة إلى أن حجم الاستثمار في هذا المصنع يبلغ 10 مليارات يورو؛ ومن المنتظر أن تشترك "تي اس ام سي" مع شركة بوش وإنفنيون و"إن إكس بي" في بناء هذا المصنع، وستمتلك كل شركة من الشركات الثلاث 10% في المصنع، فيما ستمتلك الشركة التايوانية 70% منه.



وقالت الشركة التايوانية إن المصنع سوف يؤدي لتوفير 2000 وظيفة، ومن المقرر البدء في بناء المصنع في النصف الثاني من عام 2024، كما من المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال عام 2027.