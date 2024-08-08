الأمم المتحدة: الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة بلا هوادة بالضفة الغربية

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قالت الأمم المتحدة إن قتل الفلسطينيين و"تهجيرهم وتدمير منازلهم وتدمير البنية التحتية مستمر بلا هوادة" في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في تصريح لفرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمره الصحفي اليومي، مستندا إلى التقرير الأخير الصادر عن منظمات الأمم المتحدة في المنطقة.

وأضاف حق أن القوات الإسرائيلية قتلت 16 فلسطينيا -بينهم طفلان- في الضفة الغربية بين 30 يوليو الماضي و5 أغسطس الجاري.

ولفت إلى أن 9 منهم فقدوا حياتهم نتيجة الغارات الجوية، وأشار إلى أن 56 شخصا أصيبوا بجروح خلال الفترة ذاتها، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وأضاف أن "المستوطنين الإسرائيليين نفذوا أيضا أكثر من 20 هجوما ضد الفلسطينيين، مما أدى إلى وقوع إصابات وإلحاق أضرار بالممتلكات".

وقال المتحدث الأممي إن القصف الإسرائيلي المستمر لغزة يعيق قدرة منظمات الإغاثة على الاستجابة لحالات الطوارئ، مما يتسبب في "خسائر جماعية".

ولفت إلى أن تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سلط الضوء على أن "أوامر الإخلاء المتكررة في غزة تؤدي إلى دوامة لا نهاية لها من النزوح".

وأكد حق أنه "أصبح من الصعب بشكل متزايد" على الفلسطينيين الحصول على المساعدة الإنسانية التي يحتاجون إليها في ظل هذه الظروف.

وأشار إلى أن الأمراض الوبائية تنتشر في غزة بسبب المياه الملوثة والاكتظاظ وظروف النظافة غير الملائمة.