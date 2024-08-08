لماذا ألغيت حفلات تيلور سويفت في فيينا؟

ألغيت ثلاث حفلات كانت مقررة لنجمة موسيقى البوب تيلور سويفت في فيينا بعد تأكيد الحكومة الكشف عن مخطط لمهاجمة الملعب الذي كانت ستقام فيه، بحسب ما أعلن المنظم في وقت متأخر أمس.

وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر "لقد تم منع مأساة". وكتب نيهامر على منصة أكس "بفضل التعاون المكثف من جانب شرطتنا، ومديرية أمن الدولة والمخابرات التي تشكلت حديثا، مع الأجهزة الأجنبية تم كشف التهديد في وقت مبكر وجرى منع مأساة"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقالت شركة (باراكودا دوت ميوزيك) في منشور على تطبيق إنستجرام "مع تأكيد مسئولين حكوميين بشأن هجوم إرهابي كان يتم التخطيط له في ملعب إيرنست هابل، ليس لدينا خيار سوى إلغاء العروض الثلاثة المقررة من أجل سلامة الجميع"، مضيفة أنه سيتم إعادة الأموال لمن اشتروا التذاكر.

وقال فرانس روف مدير عام الأمن العام في مؤتمر صحفي إن الشرطة النمساوية اعتقلت شخصين يشتبه في تخطيطهما لشن هجمات على الحفلات الموسيقية.

وكان من المقرر إقامة حفلات سويفت في فيينا من الخميس إلى السبت، وكانت الشرطة تتوقع حضور حوالي 65 ألف شخص في كل يوم.

ومن المقرر أن تغني سويفت في لندن حيث تحيي ست حفلات بدءا من 15 أغسطس.



