تقرير إسرائيلي: تقديرات بأن الوقت ليس مثاليا لحرب شاملة

أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بأن هناك تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الوقت ليس مثاليا لحرب شاملة وسط خسائر الجيش بغزة واستعدادات حزب الله اللبناني.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلي، فإن المستوى السياسي في تل أبيب يوصي المستوى الأمني والعسكري بمحاولة عدم تصعيد الأمور وصولا لحرب شاملة.

يأتي ذلك فيما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مسئولين إسرائيليين قولهم إنهم أبلغوا "واشنطن قلقنا من أن حزب الله قد يضرب مراكز سكانية"، مضيفين: "أبلغنا واشنطن أن حزب الله سيدفع ثمنا غير متناسب إذا أصاب هجومه مدنيين إسرائيليين".

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد نقلت عن مصدر مطلع قوله إنه "ليس من الواضح إذا كان حزب الله وإيران ينسقان بشأن هجوم محتمل في الوقت الحالي".

وأضاف المصدر أن "حزب الله قد يتصرف دون سابق إنذار نظرا لقرب لبنان من إسرائيل وهو ما لا ينطبق على إيران"، مشيرا إلى أن الجماعة اللبنانية تتحرك "بشكل أسرع من إيران في خططه ويتطلع إلى ضرب إسرائيل في الأيام المقبلة".