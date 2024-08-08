قال السيد عطا مستشار وزير التعليم العالي لسياسات القبول والتنسيق، إنه لا مؤشرات على تنسيق الكليات للطلاب الذي أتموا شهادة الثانوية العامة هذا العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر جديدة» عبر شاشة «etc»، مساء الأربعاء، أنه يتم حاليا إعداد شرائح المجاميع وهي عملية تستغرق وقتا كونها عملية تكرارية.

ولفت إلى أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بنتيجة التنسيق، باعتبار أن هذا الأمر يقوم على الأرض والطلب، مؤكدا أنه لم يتحدد إلى الآن موعد تسجيل الرغبات.

ونصح بالمحافظة على الرقم السري وألا يُطلعوا عليه أحد، وقال إن معرفة شخص آخر للرقم السري للطالب يعني أنه سيكون قادرًا على دخول موقع التنسيق وتعديل الرغبات.

وحثّ الطلاب على التأني بشكل كبير عند كتابة الرغبات، موضحًا أنه في بعض الأحيان بعد إعلان نتيجة التنسيق يشكو بعض الطلاب أن هناك كليات تناسب مجاميعهم لكنهم لم يدونوها في رغباتهم.

وأشار إلى أن كل طالب عليه اختيار الرغبات بعناية، وأن يكتب الرغبات الـ75.