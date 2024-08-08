إسرائيل تلغي المكانة الدبلوماسية لممثلي النرويج ردا على اعترافها بدولة فلسطين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت إسرائيل إلغاء المكانة الدبلوماسية لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية، وذلك ردًا على اعترافها بدولة فلسطين.

وبحسب موقع «يديعوت أحرنوت» العبري، قال وزير الخارجية يسرائيل كاتس، صباح الخميس، إن «إسرائيل لن تسمح لثمانية دبلوماسيين في السفارة النرويجية في تل أبيب بالاستمرار في عملهم كممثلين للنرويج لدى السلطة الفلسطينية».

وأشار الموقع إلى تسليم الرسالة إلى مفوض السفارة النرويجية اليوم، والذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وتقود النرويج مؤتمر الدول المانحة المسئول عن تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية، ويمكن أن يضر القرار الإسرائيلي بجهود الدولة الأوروبية في تعبئة المساعدات.

وأمس الأربعاء، قررت إسرائيل إلغاء الاتفاق الذي كان ينص على نقل أموال الضرائب التي تجمعها من السلطة الفلسطينية إلى النرويج.

وذكرت قناة I24 الإسرائيلية، أن القرار يأتي كرد فعل على اعتراف النرويج بدولة فلسطينية مستقلة الشهر الماضي.

كما أن القرار يأتي في سياق رد فعل على تصريحات وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث إيدي التي انتقدت إسرائيل.