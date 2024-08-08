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مسئول إسرائيلي سابق: استعدوا لضربة إيرانية كبيرة جدا

يعقوب عميدرور
يعقوب عميدرور
وكالات
نشر في: الخميس 8 أغسطس 2024 - 9:13 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أغسطس 2024 - 9:13 ص

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب عميدرور قوله إنه "يجب أن نكون مستعدين لضربة كبيرة جدا من إيران".

ويأتي ذلك فيما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مسئولين إسرائيليين قولهم إنهم أبلغوا "واشنطن قلقنا من أن حزب الله قد يضرب مراكز سكانية"، مضيفين: "أبلغنا واشنطن أن حزب الله سيدفع ثمنا غير متناسب إذا أصاب هجومه مدنيين إسرائيليين".

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد نقلت عن مصدر مطلع قوله إنه "ليس من الواضح إذا كان حزب الله وإيران ينسقان بشأن هجوم محتمل في الوقت الحالي".

وأضاف المصدر أن "حزب الله قد يتصرف دون سابق إنذار نظرا لقرب لبنان من إسرائيل وهو ما لا ينطبق على إيران"، مشيرا إلى أن الجماعة اللبنانية تتحرك "بشكل أسرع من إيران في خططها وتتطلع إلى ضرب إسرائيل في الأيام المقبلة".


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