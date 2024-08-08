الحكومة اليمنية: وفاة 45 شخصا بسبب السيول

قال معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها، مساء الأربعاء، إن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مناطق السهل والساحل التهامي في البلاد، تسببت في وفاة 45 شخصا وتدمير مئات المنازل.

وأضاف الإرياني في بيان أن السيول أدت كذلك إلى تدمير مئات المنازل ونزوح عشرات الآلاف من الأسر، وجرف سيارات وتضرر مزارع ونفوق مواشي، وإلحاق دمار هائل في الممتلكات، والبنى التحتية.

واعتبر الإرياني أن "هذه الكارثة نتيجة لعقد من التدمير الممنهج للبنية التحتية والخدمات الأساسية، وغياب مؤسسات الدولة، وتحويل مقدرات الدولة ومحافظة الحديدة (غرب) على وجه التحديد نحو ما يسمى /المجهود الحربي/".

وأشار الإرياني إلى أن " قيام ميليشيا الحوثي بإغلاق قنوات تصريف السيول، وتدمير العبارات، وحفر الخنادق والانفاق، واستحداث قنوات مائية لتقطيع أوصال تهامة، واستخدامها لأغراض عسكرية، أدى لتغيير مجرى السيول من مجاريها الطبيعية نحو البحر واندفاعها نحو القرى والتجمعات السكانية".