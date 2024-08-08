رئيس هيئة الكتاب ونائب محافظ دمياط يفتتحان الدورة الخامسة لمعرض رأس البر

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، افتتح اليوم، الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتورة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، فعاليات الدورة الخامسة لمعرض رأس البر للكتاب، بحضور والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وعدد من القيادات.

وتفقدا الحضور أجنحة المعرض، وجناح ورش الأطفال الذي تنظمه هيئة الكتاب، والمكتبات المتنقلة التابعة لمكتبات مصر العامة، وشاهدوا مجموعة من العروض الفنية لفرقة الغربية للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن فعاليات البرنامج الفني المقام على هامش المعرض.

وأعربت الدكتورة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، عن سعادتها، بافتتاح الدورة الخامسة لمعرض رأس البر للكتاب، مؤكده أن أهالي دمياط ينتظرون هذا المعرض سنويا، لما يضمه من إبداعات ومؤلفات تغذي العقل وتثري الروح.

ولفتت إلى أن محافظ دمياط تهتم بشكل عام بكافة الفعاليات الثقافية فيها لخدمة مواطنيها، وزوارها المصيفين من كل محافظات مصر.

ومن جانبها قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض رأس البر للكتاب، يشارك فيه العديد من دور النشر الخاصة، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، ويستمر من 8 أغسطس الجاري حتى 17 من الشهر ذاته، ويفتتح يوميا من السادسة مساءا حتى الثانية صباحا.

وأكد أن معرض رأس البر، واحد من المعارض الصيفية، التي تقيمها الهيئة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالاهتمام بالمعارض، لنشر القراءة، والاهتمام بالجيل الجديدة، من الأطفال والشباب، خاصة بعد مشاهدة توافدهم على معارض الكتب من يؤكد أن ثقافة القراءة متجذرة في وجدان الشعب المصري.

وأضاف رئيس هيئة الكتاب، أن معرض رأس البر للكتاب، يشهد هذا العام مجموعة من الفعاليات الثقافية التي تقام على هامشه في مكتبة مصر العامة، كما يشهد اهتمام بالغ بما يقدم للطفل والنشىء من الإصدارات والفعاليات الثقافية.

وأوضح أن المعرض، يقدم مجموعة من المؤلفات التي تعزز القراءة وتغذي العقل، وتنشر المعرفة، لافتا إلى أن معارض الكتب في المحافظات، تأتي في إطار خطة الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان، وتحقيق العدالة الثقافية.

وأشار إلى أن البرنامج الثقافي للمعرض يحتفي بكوكبة من مبدعي محافظة دمياط، ويتناول الإبداع في دمياط: الشعر، والسرد، والمسرح، كما يحتفي بالتراث من خلال الحرف التراثية والتاريخ الشفاهي والسينما التسجيلية، ويكرم الفائزين بجوائز ثقافية، ويحتفي بالراحلين أبو العلا السلاموني، وعبد الغني داوود، كما يضم لقاء ديني بالتعاون مع وزارة الأوقاف.