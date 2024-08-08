وول ستريت جورنال: واشنطن حذرت إيران من شن هجوم كبير على إسرائيل

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن حذرت طهران من أنها قد تتعرض لضربة مدمرة إذا شنت هجوما كبيرا على إسرائيل.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن رسالتنا إلى طهران لم تتضمن تهديدا بتنفيذ ضربة أمريكية ضد أهداف في إيران، وإنما عواقب على اقتصادها واستقرار حكومتها.

وأكدت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية بعثت رسالة إلى إيران بأن هناك خطرا لحدوث تصعيد إذا شنت هجوما انتقاميا كبيرا ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

ومنذ أيام تترقب إسرائيل ردود فعل انتقامية من إيران و"حزب الله" وحماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران نهاية يوليو الماضي، والقيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.