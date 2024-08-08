ضبط عصابتين و 171 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال يوم

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط 171 قطعة سلاح ناري بحوزة 156 متهما، شملت "11 بندقية آلية، و24 بندقية خرطوش، 7 طبنجات، 129 فردا محليا، و1128 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزائن متنوعة، و295 سلاحا أبيض".

ونجحت الحملات في ضبط تشكيلين عصابيين ضما 11 متهما ارتكبوا 3 حوادث متنوعة، وتنفيذ 83 ألفا و316 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الأجهزة الأمنية 369 قضية مخدرات بإجمالي 365 كيلو مخدرات، و300 أمبول مخدر، و 48234 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط 34 متهما هاربا و19 متهما بالبلطجة، و323 دراجة نارية مخالفة، و22 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في فحص 62 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.