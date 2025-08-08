محكمة جنوب أفريقية تقضي بتسليم جثة الرئيس الزامبي السابق لبلاده

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قضت محكمة جنوب أفريقية اليوم الجمعة لصالح حكومة زامبيا، وأمرت بأنها يمكنها استعادة جثة الرئيس السابق إدجار لونجو ودفنه في بلاده، ضد رغبة أسرته.

وتخوض الحكومة الزامبية وأسرة الرئيس الراحل لونجو، الذي حكم زامبيا بين عامي 2015 و 2021، معركة قانونية بشأن جثته ودفنه.

وتوفي لونجو في يونيو في مستشفى جنوب أفريقي بعد الإصابة بمرض لم يتم الكشف عنه.

وكانت أسرته ترغب في أنه يتم دفنه في جنوب أفريقيا وألا يحضر الرئيس الحالي هاكيندي هيشيليما جنازته ولا يشارك في ترتيباتها.

وقال ماكيبي زولو محامي أسرة لونجو إنه كان يأمل "ألا يكون هيشيليما في أي مكان بالقرب" من جثمانه عند دفنه.

وقضت المحكمة اليوم بأن لزامبيا السلطة في أن تقيم جنازة رسمية لرئيسها السابق.

وقالت المحكمة "إن المحاكم الزامبية شددت في وقت سابق على أن الجنازة الرسمية أمر متعلق بالمصلحة العامة والبروتوكول بالنسبة لشخص يحمل أهمية وطنية".

وقال القاضي أوبري ليدوابا: "حتى إذا أبدى رئيس رغبته في ألا يحظى بجنازة رسمية، فلا بد أن تتجاوز المصلحة العامة هذه الرغبة".