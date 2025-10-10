جنوب أفريقيا تحقق بعد ظهور مكوّنات محلية في طائرات دون طيار روسية

قالت السلطات في جنوب أفريقيا إنها تجري تحقيقا في كيفية وصول معدات إلكترونية جنوب أفريقية الصنع إلى طائرات مسيرة روسية استخدمت لمهاجمة أوكرانيا.

تتعلق التحقيقات بجهاز تحديد مدى يعمل بالليزر من إنتاج شركة لايتوير أوبتوإلكترونيكس ليمتد ومقرها في ضواحي بريتوريا. وقال فلاديسلاف فلاسيوك، المبعوث الخاص لأوكرانيا للعقوبات، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "يمكن استخدامه "الجهاز لقياس المسافات وتفجير القنابل".

وقالت شركة لايتوير، ردا على أسئلة خلال الأسبوع الحالي إنه من غير الواضح كيف حصلت روسيا على هذه المعدات، غير المصممة للاستخدام العسكري. وألقت باللوم على مشترين "عديمي الضمير".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن اسم جهاز تحديد المدى الذي تنتجه جنوب أفريقيا ورد ضمن المكونات التي ذكرت أجهزة المخابرات الأوكرانية عبر قناتها على تليجرام أنه تم العثور عليها في طائرات روسية بدون طيار.

وبموجب القانون الجنوب أفريقي، يُحظر على أي شركة تصدير أسلحة إلى دولة منخرطة في نزاع فعلي دون الحصول على إذن من اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية التابعة للحكومة.

وأوضح سيفو ماشابا، القائم بأعمال مدير مراقبة الأسلحة التقليدية في اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية بجنوب أفريقيا في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة: "الكيان المعني غير مسجل لتجارة الذخائر والسلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج. ستُحال هذه المسألة إلى المفتشين الذين سيزورون مقرّ الشركة لتحديد نطاق أعمالها وتطبيقها".

وتستخدم التقنية الُدمجة في أجهزة تحديد المدى بالليزر التي تنتجها لايتوير في السيارات ذاتية القيادة وفي تطبيقات متنوعة، بدءا من مراقبة حركة الخام في المناجم ووصولا إلى إحصاء الحيوانات البرية المهددة بالانقراض. وقد قللت الشركة حجم ووزن هذه الأجهزة، مما يسهل استخدامها في الطائرات بدون طيار.

وقال فلاسيوك خلال الأسبوع الحالي، إنه تم العثور على الجهاز في طائرة روسية بدون طيار من طراز جاربيا أيه1 وهي طائرة بدون طيار طويلة المدى تُسمى "انتحارية"، وتنفجر عند وصولها إلى هدفها.