أحمد عبد العزيز عن واقعة رفضه مصافحة شاب: لم أنتبه له وأعتبره ابني

علق الفنان أحمد عبد العزيز ، على موقف شاب حاول مصافحته، وأظهر المقطع الفنان الشهير وهو يرفض مصافحته.

وأضاف في لقاء مع برنامج "العاشرة" على شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ: "لو كان الشاب زعل أو أخد على خاطره فأنا أعتبره ابني، وأنا مستعد وبطيب خاطر أقول له حقك عليا، لكني لم ألحظ أنه كان يحاول يسلم عليّ».

وأوضح أن الشباب في مصر يمثلون أكثر من 60% من تعداد السكان، مشددًا على أهميتهم الكبيرة وتابع: "الشباب مهمون جدًا، وهم الذين سيحافظون على مصر لعشرات السنين القادمة".

وأشار إلى مشاركته في مهرجان الإبداع الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، حيث كان من بين المكرمين، معبرًا عن سعادته بهذا التكريم.

وأوضح الفنان الكبير أنه يرى في الشباب المصري قوة استراتيجية حقيقية، وقال: "لو كانت مصر فيها قوة خشنة متمثلة في جيشها القوي، وقوة نعمة متمثلة في فنانين ورياضيين ومواهب مختلفة، فهي أيضًا تملك قوة استراتيجية متمثلة في شبابها، وهم من سيدافعون عن الوطن ويحافظون عليه في المستقبل".