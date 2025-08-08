الماموجرام أو فحص الثدى بالأشعة أحد الاختبارات التى يجب أن تضعها المرأة فى الاعتبار لما لها من أهمية فى الكشف المبكر عن سرطان الثدى، الأمر الذى يعجل بعلاجه، ويحمل أملًا فى الشفاء الكامل.

< على كل النساء بلا استثناء تعلم فحص الثدى بدقة فقد يكون هذا الاختبار الذاتى هو أول علامة يمكن منها التشخيص المبكر.

< فيما يتعلق بمتى تبدأ المرأة فى إجراء فحص الماموجرام فإن عليها أن تبدأ فى سن الأربعين آخذة بعين الاعتبار وجود عوامل خطر، أهمها التاريخ العائلى. إذا ما كان فى العائلة إصابة بسرطان الثدى على المرأة أن تبدأ فى سن الأربعين وحتى التاسعة والأربعين بإجراء فحص الماموجرام مرة كل عامين.

< على كل السيدات فى سن الخمسين وحتى الرابعة والسبعين أن يجرين فحص الماموجرام مرة كل سنتين دون استثناء.

< السيدات من سن الخامسة والسبعين فأكثر لم توصِ جمعية أطباء سرطان الثدى الأمريكية بما يستوجب إجراءهن الماموجرام بصورة منتظمة. ليست هناك معلومات علمية مؤكدة تشير إلى أهمية إجرائه فى تلك السن من عدمها.

< الماموجرام ثلاثى الأبعاء تقنية حديثة يتيح تصوير نسيج الصدر فى صورة أكثر وضوحًا من الطريقة التقليدية، وإن كان يستخدم فيها قدر أكبر من الأشعة يمتد لفترة أطول. بدأ استعماله عام ٢٠١١، ولا يتوافر إلا فى بعض الأماكن تخصصًا فى الولايات المتحدة الأمريكية.