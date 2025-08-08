نائب ترامب: ليس لدينا خطط للاعتراف بدولة فلسطينية

قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، اليوم الجمعة إنهم لا يخططون للاعتراف بدولة فلسطين.



ونقلت قناة سكاي نيوز عربية عن فانس، قوله: "ليس لدينا خطط للاعتراف بدولة فلسطينية".

وأضاف: "ربما نختلف مع بريطانيا بشأن كيفية تحقيق الأهداف في الشرق الأوسط لكننا سنتحدث بشأن ذلك اليوم".

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن "(دونالد) ترامب واضح في أهدافه بالشرق الأوسط وسيواصل العمل على تحقيقها".

ويوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تمسكه بخطة تقضي باحتمال اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، ما لم تستجب تل أبيب لعدة شروط تتعلق بـ"معالجة الأزمة الإنسانية"، و"تنفيذ وقف لإطلاق النار" في قطاع غزة، و"إحياء آفاق حل الدولتين"، داعياً إلى العمل على تخفيف وطأة الوضع "المروع" في غزة.

وعندما سُئل عما إذا كانت هذه الخطوة تعتبر "دعائية لحماس"، قال ستارمر للقناة 5 البريطانية، إنه "ينبغي عليهم (حماس) أن يفرجوا فوراً عن المحتجزين في قطاع غزة، كما لا ينبغي أن يكون لهم أي دور على الإطلاق في حكم فلسطين"، بحسب ما نقلته شبكة الشرق السعودية.