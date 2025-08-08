رئيس المجلس الأوروبي: قرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة سيؤثر على علاقاتنا معها

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الجمعة، إن قرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة "لا بد أن تكون له عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"، مضيفاً أن المجلس سيقيم هذا القرار، وحثَّ الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر فيه.

وأضاف كوستا، الذي يرأس المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في بيان على منصة "إكس": "هذا القرار إلى جانب استمرار التوسع غير القانوني في المستوطنات بالضفة الغربية، والدمار الهائل في غزة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وانتشار المجاعة، لا ينتهك الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلنه الممثل الأعلى في 19 يوليو فحسب، بل يقوض أيضاً المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم العالمية"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأعاد كوستا التأكيد على الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين بوصفه "المسار السياسي الوحيد الذي سيفضي إلى استقرار المنطقة، مع دعم السلطة الفلسطينية لتولي السيطرة الفعلية على الأرض".

وأكد أن "الوضع في غزة لا يزال مأساوياً، وقرار الحكومة الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى تفاقمه".