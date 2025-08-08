الكويت تدين قرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة: يقوض حل الدولتين

أعربت الكويت، الجمعة، عن رفضها لقرار الحكومة الإسرائيلية بـ"احتلال" قطاع غزة، مؤكدة أن القرار يُمثّل "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، و"استخفافاً" بقرارات الشرعية الدولية، وفق بيان لوزارة الخارجية الكويتية.

وذكرت الخارجية الكويتية في بيان أن القرار "يقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين، ويعرقل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، بحسب وكالة الانباء الكويتية "كونا".

ودعت الخارجية الكويتية مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما نحو "وقف تلك الممارسات اللاإنسانية، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى قطاع غزة وإنهاء سياسة التجويع والتطهير العرقي التي تنتهجها" إسرائيل.

