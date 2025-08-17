مقتل أكثر من 30 في هجوم شنته قوات الدعم السريع على مخيم للنازحين بالسودان

قُتل ما لا يقل عن 31 شخصا وأصيب 13 آخرون، إثر قيام قوات الدعم السريع بمهاجمة مخيم للنازحين في ولاية شمال دارفور بشمال غرب السودان، بحسب ما أعلنته شبكة أطباء السودان.

وأضافت الشبكة، أمس السبت، أن الهجوم استهدف مخيم "أبو شوك" الواقع على مشارف الفاشر، مضيفة أن "المصابين تلقوا العلاج في ظل ظروف إنسانية وصحية مزرية".

جدير بالذكر أن المدينة، وهي عاصمة ولاية شمال دارفور، تعاني من نقص حاد في الأدوية والكوادر الطبية والغذاء بسبب حصار قوات الدعم السريع.

وتقول الأمم المتحدة إن مخيم "أبو شوك" تعرض لهجوم من جانب قوات الدعم السريع 16 مرة على الأقل خلال الفترة بين يناير ويونيو، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 100 آخرين.