 مقتل أكثر من 30 في هجوم شنته قوات الدعم السريع على مخيم للنازحين بالسودان - بوابة الشروق
الأحد 17 أغسطس 2025 9:48 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

مقتل أكثر من 30 في هجوم شنته قوات الدعم السريع على مخيم للنازحين بالسودان

الخرطوم- دب أ
نشر في: الأحد 17 أغسطس 2025 - 9:43 ص | آخر تحديث: الأحد 17 أغسطس 2025 - 9:43 ص

قُتل ما لا يقل عن 31 شخصا وأصيب 13 آخرون، إثر قيام قوات الدعم السريع بمهاجمة مخيم للنازحين في ولاية شمال دارفور بشمال غرب السودان، بحسب ما أعلنته شبكة أطباء السودان.

وأضافت الشبكة، أمس السبت، أن الهجوم استهدف مخيم "أبو شوك" الواقع على مشارف الفاشر، مضيفة أن "المصابين تلقوا العلاج في ظل ظروف إنسانية وصحية مزرية".

جدير بالذكر أن المدينة، وهي عاصمة ولاية شمال دارفور، تعاني من نقص حاد في الأدوية والكوادر الطبية والغذاء بسبب حصار قوات الدعم السريع.

وتقول الأمم المتحدة إن مخيم "أبو شوك" تعرض لهجوم من جانب قوات الدعم السريع 16 مرة على الأقل خلال الفترة بين يناير ويونيو، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 100 آخرين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك