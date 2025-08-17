أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حجم التمويل الممنوح للمشروع القومي للبتلو قد تجاوز حتى الآن حاجز الـ 10 مليارات جنيه، وهو الأمر الذي حقق الاستفادة لأكثر من 45 ألف مستفيد، بهدف دعم تربية وتسمين ما يزيد على 522 ألف رأس ماشية، لتعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان.

وقال وزير الزراعة، إن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو، قد وافق في جلسته الأخيرة، على اعتماد مبلغ 337 مليونًا و832 ألف جنيه، كتمويل جديد لصالح 194 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس 2089 رأس ماشية، ليصبح بذلك إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 10 مليارات و53 مليون جنيه لحوالي 45,1 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 522,5 ألف رأس ماشية، سواء كانت عجولًا لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية لإدرار الألبان، لضخ المزيد من اللحوم والألبان بالسوق المحلى وتوفير المزيد من فرص العمل.

وذكر فاروق، أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، لافتا إلى أهمية هذا المشروع للمساهمة في توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي أو أسعار اللحوم الحمراء والألبان.

وأوضح وزير الزراعة، أن هناك متابعات ميدانية من لجان متخصصة، تم تشكيلها من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية، لتوفير كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أية مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

ومن ناحيته، أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه يتم إجراء معاينات فنية لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول: الزراعي المصري أو الأهلي المصري، بهدف التأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، قبل الموافقة على التمويل، لافتًا إلى أنه فور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبة مخفضة، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق للمربين، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة بشكل مستمر.

ومن جهته، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إنه يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري أو بنك أهلي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على الأرقام: (0220541463 – 0220541464).