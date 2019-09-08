«إسكندرية» معرض يؤرخ ويوثق لحركة الفن التشكيلي

ينظم جاليري نوت معرض تشكيلي لمجموعة من فناني الإسكندرية الرواد والمعاصرين، تحت عنوان "إسكندرية"، وذلك يوم الأربعاء 11سبتمبر الساعة 7 مساء، بمقر الجاليري بشارع المرعشلي في الزمالك، ويستمر المعرض حتي يوم الثلاثاء 25 سبتمبر.

وقال الفنان مراد فخر الدين، رئيس مجلس إدارة جاليري نوت، أن المعرض يضم 180عملا لـ50 من فناني الإسكندرية، حيث تتنوع أعمالهم المشاركة ما بين «التصوير الزيتي والتصوير الفوتوغرافي، وأعمال النحت، والتماثيل».

وأضاف فخر الدين في تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن المعرض يهدف إلى تقديم عدد كبير من مبدعي الإسكندرية مجتمعين في قلب القاهر، ليكون هذا المعرض بمثابه جزء من التأريخ والتوثيق للحركة التشكيلية في الإسكندرية، والمعرض يشارك به فنانين من أجيال مختلفه مثل، «محمود سعيد،عزت إبراهيم،أدهم وانلي، عصمت دوستاشي، محمد شاكر، أحمد عبدالوهاب، وهاني السيد».

ومن جانبها قالت مها فخر الدين، مديرة الجاليري، إن من المقرر إقامة جزء ثاني للمعرض، بعنوان "إسكنرية 2"، وذلك في بداية الموسم الفني القادم، وذلك لزيادة الأعمال الفنية المشاركة.