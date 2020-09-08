وزير التعليم: انطلاق الدراسة بجميع المدارس يوم 17 أكتوبر المقبل

أعلن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، يوم 17 أكتوبر المقبل.

وأضاف «شوقي»، في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن خطة العام الدراسي الجديد، اليوم الثلاثاء، أن الدراسة ستبدأ في مدارس مصر يوم 17 أكتوبر، باستثناء المدارس الدولية يوم 15 سبتمبر الجاري.

وأوضح أن الوزارة أمامها تحدي جديد وكبير خلال العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى نجاحها في مواجهة التحديات خلال العام الدراسي الماضي، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وتابع "سيكون لكل مدرسة نظام خاص بها، سنضع ضوابط يلتزم بها مديري المدارس لتوزيع الطلاب علي الفراغات".