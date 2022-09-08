وزير الزراعة: الحكومة تسعى بكل قوة لدعم الفلاح فى كل المحاور

توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتهنئة إلى الفلاح المصري، بمناسبة الاحتفال بعيده الـ70 والذي يأتي يوم 9 سبتمبر من كل عام، تزامنا مع إصدار قانون الإصلاح الزراعي.

وقال وزير الزراعة، إن الاحتفال بعيد الفلاح، يأتي تكريماً له على جهده المتواصل عبر السنين، ودوره الكبير في تعظيم الاقتصاد المصرى، وتحقيق الامن الغذائي، واستمراره في العمل، حتى في وقت الأزمات، لتأمين غذاء المواطنين.

وذكر أن الدولة تقدر دور الفلاح وتراهن دائما على وطنيته وحريصة على تقديم كل سبل الدعم له، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال القصير، إن الحكومة تسعى بكل قوة لدعم الفلاح فى كل المحاور خاصة فيما يتعلق بالبدء فى تطيبيق الزراعة التعاقدية والإعلان عن أسعار المحاصيل قبل الزراعة بهدف رفع اقتصاديات زراعته وأيضا إطلاق المشروع القومى لتطوير نظم الرى بقرض تمويلي عشر سنوات بدون فائدة وتبطين الترع بهدف دعم انتظام المياه والتوزيع العادل لها والاستمرار فى استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور لرفع الإنتاجية والتوسع فى الميكنة الزراعية وتعظيم آليات تسويق القطن وأيضا المشروع القومي للبتلو وتحسين السلالات بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير تساعد في نفاذ منتجات المزارعين للخارج.

وتابع: "كذلك مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي ذلك المشروع العملاق الذي يستهدف تطوير الريف المصري حيث إن معظم سكانه من الفلاحين".