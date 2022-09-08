إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الواحات الصحراوى

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الواحات الصحراوى، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى طريق الواحات الصحراوى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.



وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انقلاب، ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.