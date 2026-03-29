فارس: طهران تهدد باستهداف جامعات إسرائيلية وأمريكية

هددت إيران يوم السبت، بشن هجمات ضد جامعات إسرائيلية وأمريكية في المنطقة، حسبما أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية ، المقربة من الحرس الثوري الإيراني.

وجاء التهديد بعد أن ذكرت طهران أن عشرات الجامعات الإيرانية تعرضت لهجمات، من بينها جامعة أصفهان الصناعية وجامعة العلم والصناعة في العاصمة طهران.

وتواصل إسرائيل والولايات المتحدة تنفيذ ضربات منسقة ضد طهران منذ 28 فبراير الماضي، وذلك بدعوى الحد من قدرة طهران على امتلاك سلاح نووي، فيما تؤكد إيران باستمرار أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

وأسفرت الأسابيع الماضية من القصف الأمريكي الإسرائيلي ، عن دمار واسع وخسائر بشرية في إيران، التي لا تزال تتعافى من تداعيات حملة قمع عنيفة شنّتها الحكومة ضد المحتجين في وقت سابق من العام الجاري.

وفي مواجهة هذه الضربات، لم تقتصر ردود إيران على التهديد بإغلاق مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز العالمية، بل شملت أيضا شن هجمات على إسرائيل ودول الخليج المتحالفة مع واشنطن.