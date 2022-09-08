الوريث الشرعي للعرش باعتباره الابن الأكبر للملكة.. تبوأ منصب الوريث الشرعي ودوق كورنوال ودوق روثيزاي منذ عام 1952.. أكبر وأقدم وريث شرعي في تاريخ البلاد وأقدم وريث شرعي لمنصب أمير ويلز مع تبوأ المنصب في يوليو عام 1958.. إنه تشارلز الثالث الذي سيخلف ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وأعلنت بريطانيا، الخميس، وفاة ملكة البلاد إليزابيث الثانية، عن عمر يناهز 96 عاماً.

وولد تشارلز في قصر بكنجهام في 14 نوفمبر عام 1948، وهو الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية التي كانت دوقة إدنبرة آنذاك وزوجها الأمير فيليب، دوق إدنبرة وأول حفيد للملك جورج السادس والملكة إليزابيث. وتم تعميده في 15 ديسمبر من نفس العام، عندما أصبح عمره 3 سنوات توفي جده وأصبحت والدته الملكة ما جعله يصبح ولي للعهد.

وفي عام 1955، أعلن قصر كلارنس أن تشارلز لن يتلقى تعليمه في المنزل، بل في مدرسة، ما يجعله أول ولي عهد يتلقى تعليمه خارج القصر الملكي.

وتلقى تشارلز الثالث تعليمه في غرب لندن، ولم يحصل على أي معاملة خاصة، ثم انتقل إلى مدرسة والده القديمة في شرق بيركشاير، ثم انتقل إلى شمال شرقي اسكتلندا. وقد التحق الأمير بكلية كامبريدج.

وتم تتويج الأمير، أمير ويلز في 26 يوليو من عام 1958 في حفل مصور تلفزيونياً. وألقى الخطاب الرسمي باللهجتين الإنجليزية والولزية.

وعلى نمط من سبقه من أمراء ويلز التحق تشارلز بقوة الدفاع الجوي، بعد التدريب العسكري الملكي الذي تلقاه بناءً على طلب منه في عامه الثاني بالجامعة، و سافر الأمير إلى كورنوال ليكمل تعليمه العسكري هناك كقائد طائرة حربية.

وفي عام 1981، تقدم تشارلز بطلب يد ديانا للزواج وهو ما لاقى قبولاً من كل من العروس، والدها والملكة، وقد أنجبا ابنيهما ويليام 1982 وهنري 1984.

وبعد فترة بدأت تتغير صورة الزواج السعيد، بظهور كاميلا باركر بولز في الصورة وارتباط تشارلز العاطفي بها على الرغم من أنها كانت متزوجة آنذاك. وفي عام 1992 أُعلن انفصال تشارلز وديانا وفي عام 1996 تم الطلاق، وفي عام 1997 أودى حادث اصطدام سيارة بحياة ديانا.

وعلى الرغم من أن ديانا في تلك الفترة لم تعد أميرة رسمية، أي قانوناً العائلة الملكية غير مسؤولة عن تكاليف جنازتها. إلا أن تشارلز أصر على أن تقام لها جنازة ملكية لكونها زوجته السابقة ووالدة ملك إنجلترا المستقبلي. وقد أُقيمت لها جنازة ملكية خاصة شارك فيها هو وولديه وشاهدها أكثر من ملياري شخص.

وفي 10 فبراير 2005، أعلن قصر كلارنس خطوبة تشارلز وكاميلا اللذين تزوجا في نفس العام. وبالرغم من أن كاميلا تعتبر قانوناً أميرة ويلز، إلا أنها لا تستخدم إلا لقب دوقة كورنوال لأسباب أمنية وقومية.