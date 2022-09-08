 ليلة وفاة الملكة.. مانشستر يُكمل أحزان إنجلترا ويسقط في الدوري الأوروبي - بوابة الشروق
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ليلة وفاة الملكة.. مانشستر يُكمل أحزان إنجلترا ويسقط في الدوري الأوروبي

محمد عاطف
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 11:14 م | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 11:14 م

خسر فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف نظيف أمام نظيره ريال سوسيداد، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي «اليوروبا ليج».

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الإسباني برايس منديز من ركلة جزاء في الدقيقة 60 من عمر المباراة، ليقود فريقه لتحقيق انتصار ثمين خارج ملعبه.

و شهدت مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد، في مسابقة الدوري الأوروبي، وقوف لاعبي الفريقين دقيقة صمت حدادا على وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك وملكات بريطانيا حكما، عن عمر ناهز 96 عاما، اليوم الخميس، حيث ظلت ملكة للمملكة المتحدة لأكثر من 7 عقود.

وبتلك النتيجة، رفع ريال سوسيداد رصيده للنقطة الثالثة في صدارة ترتيب المجموعة بمسابقة الدوري الأوروبي، فيما تجمد رصيد اليونايتد دون نقاط في المركز الأخير.


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