الرئيس العراقي يبحث مع السفير الصيني توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، مع السفير الصيني لدى العراق تسوي وي، أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أنه في مستهل اللقاء، سلّم السفير الصيني رسالة خطية من الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى برهم صالح، متعلقة بالعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين والعمل على تعزيزها في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، فيما حمّل الرئيس العراقي ، السفير الصيني، تحياته وتقديره إلى الرئيس شي جين بينغ.

كما تم خلال اللقاء، بحث العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية لما فيه مصلحة الشعبين، وكذلك تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

وأعرب الرئيس العراقي بحسب البيان، عن تعازيه بفاجعة الزلزال الذي تعرّضت له مقاطعة سيتشوان الصينية، وأسفر عن وقوع ضحايا وجرحى ومفقودين، حيث قدّم التعازي والمواساة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.