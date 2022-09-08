بعد الإعلان عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، أثار التكهنات حول ماذا قد يحدث في الأيام التي تلي وفاتها رسميا، أو ماهي الآلية التي قد ينتقل بها العرش للوريث الشرعي لها.

وعلى مر السنوات الأخيرة، تسربت بعض المقتطفات لتلك السيناريوهات، أو ما سيحدث في الأيام التي تلي وفاة الملكة إليزابيث الثانية - التي يطلق عليها اسم "عملية جسر لندن" والتي تكتنفها السرية منذ فترة طويلة.

ومنها الاقتراحات بأن رئيس الوزراء سيتم تنبيهه من خلال مكالمة هاتفية من موظف حكومي يخبره أن "جسر لندن معطل"، إلى التقارير التي سيتم من خلالها الإعلان عن الوفاة عبر نشرة إخبارية.

وبحسب مجلة "بوليتيكو" يمكن الكشف عن المدى الكامل للاستعدادات التي قامت بها العائلة المالكة في هذه الحالة.

وأظهرت التسريبات المستوى الاستثنائي للعمل المطلوب من جميع أذرع الدولة البريطانية، بما في ذلك عملية أمنية واسعة لإدارة الحشود غير المسبوقة وفوضى السفر التي يمكن أن ترى، على حد تعبير إحدى المذكرات الرسمية، أن لندن أصبحت "ممتلئة" لأول مرة أي وقت مضى.

وسيتم تأجيل جلسة البرلمان البريطاني، وكذلك الهيئات التشريعية المفوضة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وبعد ذلك يدلي رئيس الوزراء ببيان، ولن يُسمح لأي أعضاء آخرين في حكومة المملكة المتحدة بالإدلاء بأي نوع من البيانات إلا بعد ذلك، فيما سيكون لديهم بعد ذلك لقاء مع الملك الجديد تشارلز.

ووفقًا للخطة، سيقدم أعضاء البرلمان التحية للملك في مجلس العموم في اليوم التالي لوفاة الملكة، وسيتم تعليق الأعمال البرلمانية لمدة 10 أيام.

وكشفت المجلة عن خطط لرئيس الوزراء وحكومته للقاء نعش الملكة في محطة سانت بانكراس، والملك الجديد تشارلز للشروع في جولة في المملكة المتحدة في الأيام التي تسبق الجنازة.

وسيشار إلى اليوم الذي ماتت فيه الملكة باسم D-Day، بينما سيشار إلى كل يوم بعد ذلك باسم D + 1 و D + 2 وما إلى ذلك.

D- يوم

في الساعات التي تلي وفاة الملكة، سيتم إجراء "سلسلة اتصال" لإبلاغ رئيس الوزراء ، ووزير مجلس الوزراء (أعلى موظف حكومي بريطاني) وعدد من كبار الوزراء والمسؤولين. سيتم إبلاغ رئيس الوزراء من قبل السكرتير الخاص للملكة، والذي سيخبر أيضًا مكتب مجلس الملكة الخاص، الذي ينسق العمل الحكومي نيابة عن الملك.

كما سيتم إعطاء الأمناء الدائمين للوزارات نصًا لإبلاغ وزراء الحكومة الآخرين نصه: ”لقد تم إبلاغنا للتو بوفاة جلالة الملكة“.

وستصدر العائلة المالكة "إخطارًا رسميًا" لإيصال الأخبار إلى الجمهور.

عند استلام هذا البريد الإلكتروني، سيتم إنزال الأعلام عبر وايتهول إلى نصف سارية. الهدف هو أن يتم ذلك في غضون 10 دقائق.

في تمرين تم إجراؤه قبل عدة سنوات، أثار داونينج ستريت مخاوف من أن هذا سيكون مستحيلاً لأنه لا يوظف ضابط علم ولم يكن متأكداً من أنه سيكون هناك دائمًا شخص ما قادر على خفض العلم. حذر أحد المسؤولين من أن فريق رئيس الوزراء يخاطر بالغضب العام إذا كان لا بد من استدعاء مقاول خارجي ولا يمكن إنزال العلم بسرعة. من المعتقد الآن أن المشكلة قد تم حلها، وفقًا لمسؤول حكومي.

وسيتغير موقع العائلة المالكة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي إلى صفحة سوداء مع بيان قصير يؤكد وفاة الملكة. سيعرض موقع حكومة المملكة المتحدة - GOV.UK - لافتة سوداء في الأعلى. ستعرض جميع صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالإدارات الحكومية لافتة سوداء وتغير صور ملفها الشخصي إلى شعار إدارتها. مع حظر إعادة التغريد عبر إدارات وايتهول ما لم يصرح بذلك رئيس الاتصالات بالحكومة.

وستعلن العائلة المالكة عن خطط لجنازة الملكة، والتي من المتوقع أن تقام بعد 10 أيام من وفاتها.

ومن المتوقع أن يستلقي نعشها على صندوق مرتفع يُعرف باسم catafalque في وسط قاعة ويستمنسر التي شهدت تتويجها، والتي ستفتح للجمهور لمدة 23 ساعة في اليوم. وسيتم إصدار التذاكر لكبار الشخصيات حتى يتمكنوا من توديع الملكة.

وفي D-Day + 6، ستجرى بروفة لموكب الجنازة الرسمي.

وفي D-Day + 7، سيسافر الملك تشارلز إلى ويلز لتلقي طلب تعزية آخر في برلمان ويلز وحضور قداس في كاتدرائية لاينداف في كارديف.

ستقوم وزارة الدفاع بترتيب تحية بالبنادق في جميع محطات التحية. سيعلن دقيقة صمت وطنية.

بعد ذلك، سيعقد رئيس الوزراء لقاءً مع الملك الجديد، وفي الساعة 6 مساءً ، سيقدم الملك تشارلز بثًا للأمة.

بعد ذلك سيبدأ تشارلز جولة في المملكة المتحدة، حيث ستكون المهمة الأولى هي زيارة البرلمان الاسكتلندي، ثم يتوجه إلى أيرلندا الشمالية في اليوم التالي لتلقي التعازي.

وسيتوجه تشارلز بعد ذلك إلى مقاطعة ويلز، ويحضر صلاة في كاتدرائية لانداف في كارديف.

ومن المحتمل أيضًا أن يصبح ابنه الأكبر الأمير وليام بعد ذلك أميرًا لويلز.

وتوجت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في 2 يونيو 1953 في دير وستمنستر، وكان تتويجها أول تتويج ملكي يُذاع على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون، وشاهده أكثر من 20 مليون شخص وقتها.

بالكاد تغيرت العناصر المركزية للحفل عبر مئات السنين. إذ يتم التتويج من قبل رئيس أساقفة كانتربري، ويُمسح الملك بـ "الزيت المقدس" ، ويتلقى الجرم السماوي والصولجان "رموز الملكية " ويتوج بتاج سانت إدوارد ، وهو حجر الزاوية في مجوهرات التاج البريطاني.