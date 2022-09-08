الملكة إليزابيث تؤجل عقد المجلس الخاص بعد نصيحة الأطباء بالراحة

قال قصر باكنجهام إن الملكة اليزابيث الثانية أمضت اليوم كاملاً في العمل بعد تعيين ليز تروس في منصب رئيس الوزراء وتوديع بوريس جونسون.

وقال القصر الملكي في بيان نشرته صحيفة "ايفيننج ستاندارد" إن الملكة أرجأت اجتماع مجلس الملكة الخاص بعد أن نصحها الأطباء بالراحة.

والمجلس الملكي هو هيئة رسمية من المستشارين الذين يساعدون الملوك على اتخاذ القرارات في المملكة المتحدة ويتكون من السياسيين المحنكين الذين لهم عضوية حالية أو سابقة في مجلس العموم أو اللوردات.

وتثير الحالة الصحية للملكة البالغة من العمر 96 عامًا مخاوف جديدة على صحتها في اليوم التالي لالتقاط صور لها في لقاء مع ليز تروس، عندما عينتها رئيسة للوزراء الجديدة.

وقال متحدث باسم القصر: "بعد يوم كامل أمس، قبلت جلالة الملكة بعد ظهر اليوم نصيحة الأطباء بالراحة. هذا يعني أن اجتماع مجلس الملكة الخاص الذي كان من المقرر عقده هذا المساء سيتم إعادة ترتيبه".

ولا تزال الملكة في قلعة بالمورال في أبردينشاير، ولا تتضمن النصائح الأخيرة للاطباء إقامة الملكة في المستشفى.