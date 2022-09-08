أعلن قصر باكنجهام الملكي، اليوم الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما.

وعانت الملكة البالغة 96 عاما، منذ أكتوبر 2021، من مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف. وكانت تخضع للإشراف الطبي في قلعة بالمورال في اسكتلندا، بحسب بيان القصر.

عاشت الملكة إليزابيث الثانية، حياة طويلة، التقت خلالها بـ13 رئيسًا أمريكيًا مختلفًا، كما ظلت متواجدة بقوة على المسرح العالمي، حيث اجتمعت مع القادة الأمريكيين حتى قبل أن تصبح ملكة.

وفيما يلي نستعرض لمحة عن بعض لقاءاتها مع رؤساء الولايات المتحدة، كما جاء في (foxnews).

• هاري ترومان

التقت الأميرة إليزابيث -آنذاك- بالرئيس هاري ترومان (الرئيس الـ33 للولايات المتحدة الأمريكية) في عام 1951، قبل عام من توليها العرش، حيث التقت هي والأمير فيليب مع عائلة "ترومان" في بلير هاوس، في ذلك العام، خلال زيارة إلى واشنطن العاصمة.

• دوايت أيزنهاور

بعد 6 سنوات، أمضت الملكة إليزابيث 4 أيام في البيت الأبيض في أكتوبر 1957، حيث أقامت هي والأمير فيليب مع الرئيس دوايت أيزنهاور (الرئيس الـ34 للولايات المتحدة) والسيدة الأولى مامي أيزنهاور.

• جون كينيدي

في عام 1961، استضافت الملكة، الرئيس جون كينيدي (الرئيس الـ35 للولايات المتحدة) والسيدة الأولى جاكلين كينيدي، في قصر باكنجهام.

• ريتشارد نيكسون

لم تلتق الملكة مطلقًا بالرئيس ليندون جونسون (الرئيس الـ36 للولايات المتحدة)، لكن أختها الأميرة مارجريت فعلت ذلك في عام 1965. وكان الرئيس التالي الذي التقت به الملكة هو ريتشارد نيكسون (الرئيس الـ37 للولايات المتحدة)، حيث قابلته -بصحبة زوجها- وقرينته في المملكة المتحدة عام 1970.

• جيرالد فورد

في عام 1976، زارت الملكة إليزابيث، الولايات المتحدة؛ للاحتفال بمرور 200 عام على الولايات المتحدة، حيث شاركت رقصة مع الرئيس جيرالد فورد (الرئيس الـ38 للولايات المتحدة).

• جيمي كارتر

بعد ما يقرب من عام، التقت الملكة بالرئيس جيمي كارتر (الرئيس الـ39 للولايات المتحدة) وغيره من قادة العالم، في عشاء قمة مايو 1977، في قصر باكنجهام.

• رونالد ريجان

في عام 1982، قام الرئيس رونالد ريجان (الرئيس الـ40 للولايات المتحدة) والسيدة الأولى نانسي ريجان بزيارة قلعة وندسور، وأثناء إقامتهما، امتطى "ريجان" والملكة إليزابيث الخيول معًا.

• جورج إتش. بوش

زارت الملكة، البيت الأبيض في عام 1991، لتنضم إلى الرئيس جورج إتش. بوش (الرئيس الـ41 للولايات المتحدة) في الحديقة الجنوبية؛ لزرع شجرة، التي حلت محل أخرى كان قد زرعها الرئيس فرانكلين روزفلت (الرئيس الـ32 للولايات المتحدة) عام 1937؛ تكريما لتتويج الملك جورج السادس والد الملكة.

• بيل كلينتون

من بين اجتماعات الملكة مع الرئيس بيل كلينتون (الرئيس الـ42 للولايات المتحدة)، كان حدث إحياء ذكرى D-Day (وهو يوم إنزال شواطئ نورماندي في الحرب العالمية الثانية) بمبنى Guildhall في لندن.

• جورج دبليو بوش

التقى الرئيس جورج دبليو بوش (الرئيس الـ43 للولايات المتحدة) بالملكة إليزابيث في قصر باكنجهام عام 2003، قبل أن يجتمع "بوش" مع رئيس الوزراء -آنذاك- توني بلير.

• باراك أوباما

التقى الرئيس باراك أوباما (الرئيس الـ44 للولايات المتحدة) والسيدة الأولى ميشيل أوباما، بالملكة والأمير فيليب في أبريل 2016. وتقاسم الزوجان مأدبة غداء خاصة في وندسور.

• دونالد ترامب

شملت اجتماعات الملكة إليزابيث مع الرئيس دونالد ترامب (الرئيس الـ45 للولايات المتحدة) مأدبة رسمية حضرها "ترامب" والسيدة الأولى ميلانيا ترامب في قصر باكنجهام.

• جو بايدن

التقى الرئيس جو بايدن (الرئيس الـ46 للولايات المتحدة) والسيدة الأولى جيل بايدن، بالملكة إليزابيث، في قلعة وندسور في يونيو 2021، وكانت هذه أول رحلة خارجية لـ"بايدن" كرئيس.