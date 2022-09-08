 توريد 54 طن أرز شعير لـ21 موقعا بكفر الشيخ - بوابة الشروق
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توريد 54 طن أرز شعير لـ21 موقعا بكفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 11:09 م | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 11:11 م

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن توريد 54 طن أرز و420 كيلو، لمواقع توريد الأرز بمدن ومراكز المحافظة، لتسويقها من خلال البنك الزراعي المصري، وشركة مضارب كفر الشيخ، موجهاً عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بمتابعة أعمال توريد الأرز، وتشجيع المزارعين على التوريد.

وأكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن هناك 21 موقعا لاستلام الأرز، بمدن ومراكز المحافظة، مؤكداً أن المنزرع من الأرز هذا العام 244 ألف فدان والمتوقع توريد 244 ألف طن، عن كل فدان طن، مشيراً إلى أن محافظ كفر الشيخ وجه بمتابعة أعمال توريد الأرز وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لتوريد الأرز.

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