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نقيب صيادلة القاهرة: أزمة نقص الأدوية مختلقة دون داعِ لها

أرشيفية
أرشيفية
شيماء رزق
نشر في: الجمعة 8 سبتمبر 2023 - 2:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 سبتمبر 2023 - 2:52 ص

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، وعضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن أزمة نقص الأدوية مختلقة بدون داعِ لها، مؤكدًا أن كل الدول في أوروبا أو الوطن العربي تصرف الأدوية بالمادة الفعالة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الخميس، أن هناك 13 مثيلًا لكل دواء بنفس التركيبة والكفاءة، ومسجل بهيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أن كتابة الأطباء اسم تجاري معين يجعل المريض يبحث عنه وبالتالي المشكلة تكمن في ثقافة المواطن والطبيب فقط.

وأشار إلى أن تعريف الدواء المثيل، هو عبارة عن الدواء الذي يكون بنفس التركيبة والمادة الفعالة، إما تعريف البديل فهو يكون بمادة فعالة مختلفة ولكن لها نفس المفعول، منوها بأن الأزمة تكمن في إصرار الأطباء على دواء محدد وبعلامة تجارية معينة، ولا بد من أن يكتب الطبيب المادة الفعالة فقط للمرضى.

ولفت إلى أنه آن الأوان للتحرك لمساعدة الدولة والمرضى، وعدم اختلاق أزمة ومحاولة تصدير وجود نواقص في الدواء، مناشدا وزير الصحة بعقد اجتماع مع نقابة الأطباء والصيادلة وهيئة الدواء ودراسة هذا الملف، وإصدار قرار ملزم للأطباء بكتابة الأدوية بالمادة الفعالة للمرضى وليس لشركات بعينها.

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