 إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية - بوابة الشروق
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إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

لندن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 8 سبتمبر 2023 - 11:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 سبتمبر 2023 - 11:37 ص

يحتفي ملك بريطانيا تشارلز الثالث وعقيلته الملكة كاميلا بحياة ومسيرة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بإقامة صلوات خاصة في الذكرى السنوية الأولى لرحيلها.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي. آيه.ميديا) إن تشارلز وكاميلا، اللذين يقيمان بقلعة بالمورال في إسكتلندا، سوف يقصدان كنيسة كراثي كيرك من أجل الفعالية الحزينة، حيث كانت تصلي الملكة الراحلة.

وتشكل الفعالية لحظة خاصة للغاية للملك الذي تولى العرش بعد وفاة والدته العام الماضي في بالمورال يوم الثامن من سبتمبر عن عمر ناهز السادسة والتسعين، بعدما اعتلت عشر البلاد لمدة سبعين عاما.

وسجل الملك رسالة وطرح صورة فوتوغرافية مفضلة لوالدته لإحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاتها، واعتلائه العرش.

وقال تشارلز في كلمات مكتوبة، ومنطوقة، في قلعة بالمورال سجلها أمس الخميس، إنه يتذكر "بحب شديد حياتها الطويلة وخدمتها المخلصة وكل ما كانت تعنيه للكثيرين منا".

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