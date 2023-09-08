رئيس الإمارات يصل الهند للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الـ 20

وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، إلى الهند في زيارة عمل يحضر خلالها أعمال القمة الـ18 لقادة مجموعة العشرين 2023، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).



وتشارك الإمارات في فعاليات القمة، ضيفَ شرفٍ وتعقد تحت شعار "أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد" في مدينة نيودلهي.



وسيشارك وفد دولة الإمارات خلال الزيارة - على هامش فعاليات القمة - في حوارات ولقاءات مع الشركاء الدوليين.



ويبحث الوفد مواصلة تعزيز التعاون في عدة قضايا وفي مقدمتها، تسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة ودفع العمل المناخي والنمو الاقتصادي المتوازن وغيرها من القضايا محل الاهتمام المشترك.



وتضم مجموعة العشرين 19 من كبرى اقتصادات العالم بالإضافة للاتحاد الأوروبي.