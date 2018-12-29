أفادت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، اليوم الجمعة، بتلقيها بلاغا يفيد بسقوط طائرة مروحية، تابعة لشركة (إيروجلف)، في البحر.

وأوضح قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة الإماراتية، أن الطائرة من طراز "بيل 212" كان على متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية والجنوب إفريقية، حيث كانا في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي في الإمارات، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأضاف القطاع، في بيان له، إن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، ولا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى موقع الحادث.