وزير ألماني: تخريب خط قطارات رئيسى بهامبورج أحد أشكال الإرهاب

وصف وزير النقل الألماني التخريب المشتبه به لخط رئيسى للسكك الحديدية في هامبورج اليوم الجمعة بأنه "شكل من أشكال الإرهاب"، مشيرا إلى أنه له عواقب قانونية قاسية.

وقال فولكر فيسينج، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إنها مسألة حظ فقط، إنه لم يسفر عن إصابة أحد بأذى".

وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث، حيث اشتعلت النيران في ثلاثة أعمدة كابلات على طول خط القطار الرئيسي بين هامبورج وبرلين في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وأعلن منشور مجهول على موقع يساري أنه يتحمل المسئولية عن "تخريب البنية التحتية الرأسمالية".