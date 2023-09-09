 وزير ألماني: تخريب خط قطارات رئيسى بهامبورج أحد أشكال الإرهاب - بوابة الشروق
السبت 9 سبتمبر 2023 12:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
النتـائـج تصويت

وزير ألماني: تخريب خط قطارات رئيسى بهامبورج أحد أشكال الإرهاب

د ب أ
نشر في: الجمعة 8 سبتمبر 2023 - 10:34 م | آخر تحديث: الجمعة 8 سبتمبر 2023 - 10:34 م

وصف وزير النقل الألماني التخريب المشتبه به لخط رئيسى للسكك الحديدية في هامبورج اليوم الجمعة بأنه "شكل من أشكال الإرهاب"، مشيرا إلى أنه له عواقب قانونية قاسية.

وقال فولكر فيسينج، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إنها مسألة حظ فقط، إنه لم يسفر عن إصابة أحد بأذى".

وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث، حيث اشتعلت النيران في ثلاثة أعمدة كابلات على طول خط القطار الرئيسي بين هامبورج وبرلين في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وأعلن منشور مجهول على موقع يساري أنه يتحمل المسئولية عن "تخريب البنية التحتية الرأسمالية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك