نشر المخرج هاني عفيفي، مخرج حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، على حسابه الرسمي بفيسبوك، صورة تجمعه مع النجم محمود حميدة، بطل عرض حفل الختام، والمقام في الثامنة مساء اليوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



وكتب عفيفي: "من بطولة النجم الكبير محمود حميدة ومن إخراجي.. حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.. غدا في الثامنة مساء على المسرح الكبير دار الأوبرا المصرية".



ويُقدم النجم محمود حميدة عرضا قصيرا مدته 7 دقائق، عن التجريب في المسرح، وأهمية التجريب في تقدم التجربة الإنسانية بشكل عام، وجاء اختيار "حميدة" باعتباره ابنًا من أبناء المسرح المصري، وواحد من أبرز نجوم الفن المصري في العقود الأخيرة، والذي رحب بالمشاركة في ختام "التجريبي" تقديرا لقيمته الكبيرة بين المهرجانات المسرحية العالمية.

ويشارك في عرض الختام الفنانون "تامر ضيائي وسارة عادل وضياء الدين زكريا، بمشاركة رقصات من تصميم سالي أحمد، ديكور محمد الغرباوي، جرافيك رضا صلاح، إضاءة ياسر شعلان، أزياء مروة عودة، مادة فيلمية روماني خيري، إيقاعات لفرقة أوسكاريزما، بمشاركة عازف الإيقاع أحمد رزة، ومساعدو الإخراج محمود طنطاوي ورينا أندراوس وفتحي إسماعيل ومريم عبد الشهيد وميسون حسين وسامي سلامة، فكرة وإخراج هاني عفيفي".