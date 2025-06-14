أنباء عن وفاة مستشار المرشد الإيراني جراء الهجوم الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بوفاة علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامئني جراء الهجوم الإسرائيلي.

وكان شمخاني قد نُقِل إلى المستشفى بعد إصابته في مستهل الهجوم الإسرائيلي على إيران، قبل أن يلقى حتفه اليوم، وفق وكالة رويترز.



وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 172 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "حدث خطير جدا" في تل أبيب، عقب قصف إيراني استهدف موقعا استراتيجيا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب الرقابة العسكرية الصارمة وتعليمات التعتيم المفروضة من قبل الجيش.